Боррель: Війна була б іншою, якщо Захід не коливався у підтримці України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель визнав, що попри допомогу Україні у війні проти загарбницької війни РФ Євросоюз можна критикувати за зволікання у підтримці Києва.

Як пише "Європейська правда", про він сказав на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє Укрінформ.

"Постачання (танків) Leopard? Ні, це може призвести до ескалації. Пізніше ми поставляємо Leopard. Постачання (систем ППО) Patriot? Ні, це – шлях до ескалації. Пізніше ми поставили Patriot. Якби ми менше коливалися у наших рішеннях, ймовірно, ця війна була б іншою", – зазначив Боррель.

Він додав, що загальний обсяг допомоги ЄС Україні, включно з економічною, гуманітарною та військовою, вже дорівнює 90 мільярдам євро.

"Нас можна критикувати, але не варто забувати, що ЄС вже зробив для України. Ми надали прямої військової допомоги на 28 мільярдів євро, вперше в історії надали таку допомогу для країни у війні... Згадайте, два роки тому на цій конференції ми говорили про постачання шоломів. Сьогодні ми говоримо про постачання бойових літаків", – вказав Боррель.

Глава дипломатії ЄС додав, що Європейське оборонне агентство на сьогодні уклало 60 рамкових угод для країн-членів, щоб вони замовляли у своєї промисловості боєприпаси.

Тож, наголосив він, не потрібно винаходити колесо, і якщо хтось хоче закуповувати більше боєприпасів для України, він може скористатися однією з цих угод.

"Якщо країни-члени справді захочуть закупити більше боєприпасів для України, вони мають шлях, яким можуть це зробити: шляхом кооперації, із використанням спільного замовлення. Всі про це говорять, але воно вже існує. Сторона промисловості говорить: ми маємо спроможності, але чого нам не вистачає, так це замовлень", – резюмував Боррель.

Раніше президент Чехії Петер Павел заявив, що його країна знайшла креативний спосіб дістати снаряди для України, але потребує фінансування для цього.

Раніше у Мюнхені Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.

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