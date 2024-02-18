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Боррель: Война была бы другой, если Запад не колебался в поддержке Украины

Воскресенье, 18 февраля 2024, 19:10

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что несмотря на помощь Украине в войне против захватнической войны РФ Евросоюз можно критиковать за промедление в поддержке Киева.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Укринформ.

"Поставка (танков) Leopard? Нет, это может привести к эскалации. Позже мы поставляем Leopard. Поставка (систем ПВО) Patriot? Нет, это – путь к эскалации. Позже мы поставили Patriot. Если бы мы меньше колебались в наших решениях, вероятно, эта война была бы другой", – отметил Боррель.

Он добавил, что общий объем помощи ЕС Украине, включая экономическую, гуманитарную и военную, уже равен 90 миллиардам евро.

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"Нас можно критиковать, но не стоит забывать, что ЕС уже сделал для Украины. Мы предоставили прямой военной помощи на 28 миллиардов евро, впервые в истории оказали такую помощь для страны в войне... Вспомните, два года назад на этой конференции мы говорили о поставках шлемов. Сегодня мы говорим о поставках боевых самолетов", – указал Боррель.

Глава дипломатии ЕС добавил, что Европейское оборонное агентство на сегодня заключило 60 рамочных соглашений для стран-членов, чтобы они заказывали у своей промышленности боеприпасы.

Поэтому, подчеркнул он, не нужно изобретать колесо, и если кто-то хочет закупать больше боеприпасов для Украины, он может воспользоваться одним из этих соглашений.

"Если страны-члены действительно захотят закупить больше боеприпасов для Украины, они имеют путь, которым могут это сделать: путем кооперации, с использованием совместного заказа. Все об этом говорят, но он уже существует. Сторона промышленности говорит: мы имеем способности, но чего нам не хватает, так это заказов", – резюмировал Боррель.

Ранее президент Чехии Петер Павел заявил, что его страна нашла креативный способ достать снаряды для Украины, но нуждается в финансировании для этого.

Перед этим в Мюнхене Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.

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