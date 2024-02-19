В Германии будут бастовать наземные работники компании Lufthansa

Во вторник Германия столкнется с новыми перебоями в авиасообщении, поскольку профсоюз Ver.di призывает к однодневной предупредительной забастовке наземного персонала Lufthansa.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Забастовка, которая начнется рано утром во вторник и завершится в среду в 7:10 утра по центральноевропейскому времени, коснется хабов Lufthansa во Франкфурте и Мюнхене, а также других немецких аэропортов. Вероятно, будут значительные отмены и задержки рейсов, говорится в сообщении профсоюза, отправленном по электронной почте в воскресенье.

Багажники, грузчики и другие работники наземных служб уже оставили работу в начале этого месяца, что привело к тому, что Lufthansa отменила от 80% до 90% запланированных рейсов.

Ver.di заявила, что последняя акция состоялась после того, как профсоюз не смог достичь согласия на переговорах с Lufthansa 12 февраля. Там добавили, что работники почувствовали, что их унизили предыдущими предложениями авиакомпании. Профсоюз требует повышения заработной платы на 12,5%, или минимум на 500 евро больше в месяц в течение 12 месяцев, а также дополнительной инфляционной надбавки в размере 3000 евро для членов наземных экипажей Lufthansa.

Следующий раунд переговоров между Ver.di и Lufthansa запланирован на среду, 21 февраля – сразу после завершения последней запланированной забастовки.

В конце января многодневную забастовку проводили также немецкие машинисты.