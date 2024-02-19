Конгресмен непокоїться через бездіяльність адміністрації США через загрозу РФ у космосі

Конгресмен Майк Тернер заявив, що він попередив своїх колег у Палаті представників щодо російського плану виведення ядерної зброї в космос через побоювання, що адміністрація Байдена "крокує в міжнародну кризу".

Про це він сказав в ефірі NBC News, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні переконатися, що ми відвертаємо те, що може стати міжнародною кризою… Я закликав адміністрацію розсекретити це, і я стурбований тим, що це схоже на китайську шпигунську кулю, і адміністрація приховує, можливо, певну бездіяльність", – сказав конгресмен.

Тернер наголосив на своєму переконанні, що Росія становить "дуже серйозну загрозу".

"Всі, хто дивився на це, використовують ту ж саму мову, що і я – що це дуже серйозна загроза", – сказав конгресмен.

Він додав, що радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван "почав викладати план, який, сподіваюся, почне вирішувати цю проблему".

Нагадаємо, Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" – джерела стверджували, що загроза пов'язана з Росією.

У Білому домі були здивовані заявою Тернера: "Це було заплановано, тому я трохи здивований, що конгресмен Тернер вийшов на публіку сьогодні, напередодні запланованої зустрічі", – сказав Джейк Салліван.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу підтвердив, що загроза існує та "пов'язана з протисупутниковим потенціалом, який розвиває Росія", але наголосив, що наразі йдеться не про актуальну загрозу, а наміри Москви розвивати відповідні засоби.