Конгрессмен беспокоится из-за бездействия администрации США из-за угрозы РФ в космосе

Конгрессмен Майк Тернер заявил, что он предупредил своих коллег в Палате представителей относительно российского плана вывода ядерного оружия в космос из-за опасений, что администрация Байдена "шагает в международный кризис".

Об этом он сказал в эфире NBC News, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны убедиться, что мы предотвращаем то, что может стать международным кризисом... Я призвал администрацию рассекретить это, и я обеспокоен тем, что это похоже на китайский шпионский шар, и администрация скрывает, возможно, определенную бездеятельность", – сказал конгрессмен.

Тернер отметил свое убеждение, что Россия представляет "очень серьезную угрозу".

"Все, кто смотрел на это, используют тот же язык, что и я – что это очень серьезная угроза", – сказал конгрессмен.

Он добавил, что советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан "начал излагать план, который, надеюсь, начнет решать эту проблему".

Напомним, Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники утверждали, что угроза связана с Россией.

В Белом доме были удивлены заявлением Тернера: "Это было запланировано, поэтому я немного удивлен, что конгрессмен Тернер вышел на публику сегодня, накануне запланированной встречи", – сказал Джейк Салливан.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге подтвердил, что угроза существует и "связана с противоспутниковым потенциалом, который развивает Россия", но подчеркнул, что сейчас речь идет не об актуальной угрозе, а о намерениях Москвы развивать соответствующие средства.