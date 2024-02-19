Глава МЗС Румунії: ЄС має швидко ухвалити 13-й пакет санкцій і працювати над наступним

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що ЄС має швидко ухвалити новий пакет санкцій проти Росії і розпочати роботу над наступним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила після прибуття на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

Вона нагадала, що зустріч відбувається на тлі десятої річниці анексії українського Криму Росією і другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Я буду закликати до досягнення домовленості щодо Європейського фонду миру і створення фонду підтримки для України", – сказала Одобеску.

"Також важливо продовжувати тиск на Росію і швидко затвердити 13-й пакет санкцій і розпочати нашу роботу над наступним пакетом санкцій", – заявила міністерка.

За її словами, також важливо продовжувати роботу з Україною та Молдовою щодо процесу розширення ЄС: "Я з нетерпінням очікую на доповідь Єврокомісії щодо прогресу в цьому питанні у березні".

Минулого тижня стало відомо, що Угорщина заблокувала затвердження 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Один із посадовців розповів, що Угорщина не погодилась із новими санкціями через наявність у списку китайських компаній.

13-й пакет санкцій ЄС проти Росії має бути ухвалений міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі 19 лютого, але його вміст ще може змінитись. За даними ЗМІ, у ньому також можуть бути санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона використовує проти України.