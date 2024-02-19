Глава МИД Румынии: ЕС должен быстро принять 13-й пакет санкций и работать над следующим

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что ЕС должен быстро принять новый пакет санкций против России и начать работу над следующим.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила по прибытии на заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

Она напомнила, что встреча проходит на фоне десятой годовщины аннексии украинского Крыма Россией и второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Я буду призывать к достижению договоренности по Европейскому фонду мира и созданию фонда поддержки для Украины", – сказала Одобеску.

"Также важно продолжать давление на Россию и быстро утвердить 13-й пакет санкций и начать нашу работу над следующим пакетом санкций", – заявила министр.

По ее словам, также важно продолжать работу с Украиной и Молдовой по процессу расширения ЕС: "Я с нетерпением ожидаю доклада Еврокомиссии о прогрессе в этом вопросе в марте".

На прошлой неделе стало известно, что Венгрия заблокировала утверждение 13-го пакета санкций ЕС против России.

Один из чиновников рассказал, что Венгрия не согласилась с новыми санкциями из-за наличия в списке китайских компаний.

13-й пакет санкций ЕС против России должен быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля, но его содержание еще может измениться. По данным СМИ, в нем также могут быть санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины.