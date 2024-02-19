Глава МИД Чехии призвал европейские страны к гибкости в покупке снарядов для Украины
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейские страны должны найти путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил по прибытии на заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел.
По его словам, речь идет о глобальном рынке и нужно найти финансовые ресурсы для такой операции.
"Абсолютно понятно, что снаряды Украине нужны немедленно. Поэтому следует понимать это как призыв к международному сообществу и к европейским странам быть гибкими в том, чтобы найти путь к закупке этих боеприпасов, в котором Украина нуждается для защиты от России", – сказал Липавский.
При этом он уточнил, что когда он говорит о "европейских" странах не обязательно речь идет о ЕС.
"Поэтому давайте найдем наиболее эффективный путь для закупки этих боеприпасов", – сказал он.
Ранее президент Чехии Петер Павел заявил, что его страна нашла креативный способ достать снаряды для Украины, но нуждается в финансировании для этого.
Ранее в Мюнхене Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.
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