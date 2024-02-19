Глава МИД Чехии призвал европейские страны к гибкости в покупке снарядов для Украины

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что европейские страны должны найти путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил по прибытии на заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

По его словам, речь идет о глобальном рынке и нужно найти финансовые ресурсы для такой операции.

"Абсолютно понятно, что снаряды Украине нужны немедленно. Поэтому следует понимать это как призыв к международному сообществу и к европейским странам быть гибкими в том, чтобы найти путь к закупке этих боеприпасов, в котором Украина нуждается для защиты от России", – сказал Липавский.

При этом он уточнил, что когда он говорит о "европейских" странах не обязательно речь идет о ЕС.

"Поэтому давайте найдем наиболее эффективный путь для закупки этих боеприпасов", – сказал он.

Ранее президент Чехии Петер Павел заявил, что его страна нашла креативный способ достать снаряды для Украины, но нуждается в финансировании для этого.

Ранее в Мюнхене Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.

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