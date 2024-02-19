Совет ЕС напомнил о продолжающихся репрессиях в Беларуси

Совет ЕС в своих выводах от 19 февраля напомнил о продолжающихся репрессиях режима Лукашенко в Беларуси и выразил поддержку стремлению белорусов к свободе и демократии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Совет ЕС выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси и продолжающихся репрессий "на всех уровнях общества", что подрывает доверие к парламентским и местным выборам, запланированным на 25 февраля.

Совет выразил обеспокоенность тем, что режим Лукашенко пытается размывать национальную идентичность белорусов, и заявил, что будет способствовать поддержке и развитию белорусского языка и культуры.

Также Совет осудил продолжающуюся поддержку режимом Лукашенко России в ее агрессивной войне против Украины, как и роль Минска в организации искусственного миграционного кризиса на внешних границах ЕС.

"ЕС ввел точечные санкции против режима Лукашенко и готов принимать дальнейшие ограничительные и точечные меры до тех пор, пока белорусские власти продолжат такие действия", – говорится в коммюнике.

Также в нем выражают поддержку гражданскому обществу Беларуси, приветствуют создание Консультативной группы ЕС с демократическими силами Беларуси и напоминают об обещании ЕС предоставить 3 млрд евро будущей демократической Беларуси через комплексный план экономической поддержки.

Напомним, по информации СМИ, в 13-м пакете санкций ЕС против России будут четверо граждан Беларуси, причастных к похищению украинских детей с временно оккупированных территорий.

Тем временем премьер Польши Дональд Туск анонсировал модернизацию ограждения на границе с Беларусью.