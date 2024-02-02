США повідомили про інциденти з атаками хуситів: бойовики застосували ракети і надводний дрон

Єменські бойовики-хусити напередодні намагалися атакувати судна у Червоному морі та Аденській затоці за допомогою БПЛА, надводним дроном і протикорабельними балістичними ракетами.

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

Зокрема, близько п’ятої ранку сили Центрального командування США виявили і збили один безпілотник над Аденською затокою. Повідомлень про поранених або пошкодження не надходило.

Після цього сили США завдали ударів і знищили в Червоному морі надводний дрон хуситів, який становив безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні.

Знищення апарату призвело до вторинних вибухів, однак інформації про постраждалих чи руйнування не було.

Згодом хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети, ймовірно, у бік вантажного судна Koi. Ракети впали у море, не влучивши у корабель. Постраждалих і пошкоджень не було.

Напередодні США знищили наземну станцію управління безпілотниками бойовиків-хуситів в Ємені, 10 дронів, а також перехопили протикорабельну балістичну ракету.

Хусити почали атакувати судна в Червоному морі в листопаді 2023 року нібито на підтримку палестинців у секторі Гази, де триває війна між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.