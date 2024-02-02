США сообщили об инцидентах с атаками хуситов: боевики применили ракеты и надводный дрон

Йеменские боевики-хуситы накануне пытались атаковать суда в Красном море и Аденском заливе с помощью БПЛА, надводным дроном и противокорабельными баллистическими ракетами.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет "Европейская правда".

В частности, около пяти утра силы Центрального командования США обнаружили и сбили один беспилотник над Аденским заливом. Сообщений о раненых или повреждениях не поступало.

После этого силы США нанесли удары и уничтожили в Красном море надводный дрон хуситов, который представлял непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.

Уничтожение аппарата привело к вторичным взрывам, однако информации о пострадавших или разрушениях не было.

Впоследствии хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты, вероятно, в сторону грузового судна Koi. Ракеты упали в море, не попав в корабль. Пострадавших и повреждений не было.

Накануне США уничтожили наземную станцию управления беспилотниками боевиков-хуситов в Йемене, 10 дронов, а также перехватили противокорабельную баллистическую ракету.

Хуситы начали атаковать суда в Красном море в ноябре 2023 года якобы в поддержку палестинцев в секторе Газа, где идет война между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.