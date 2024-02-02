Напад на церкву у Туреччині: арештували 25 осіб, зокрема одного росіянина

Турецька влада арештувала 25 підозрюваних у зв'язку з розстрілом людини під час служби в церкві у Стамбулі минулими вихідними.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters.

Міністр юстиції Йилмаз Тунч повідомив у Twitter (X), що серед 25 заарештованих осіб – двоє головних підозрюваних: громадяни Таджикистану та РФ Амірджон Хліков та Давид Тандуєв. Вважають, що вони пов'язані з "Ісламською державою".

25 підозрюваним висунули звинувачення в членстві в нелегальній організації та умисному вбивстві за обтяжуючих обставин. Ще дев'ять підозрюваних звільнили до судового розгляду.

Раніше в Туреччині затримали 47 осіб, включно з двома озброєними стрільцями, за підозрою у нападі на церкву в стамбульському районі Сариєр.

Вбитий зайшов до церкви під час прогулянки та не мав жодних політичних чи релігійних переконань, запевнили його рідні. Влада заявила, що напад міг бути більш смертоносним, якби в нападників не заклинило зброю.

Нагадаємо, поліція німецького міста Ульм, що в землі Баден-Вюртемберг, увечері 26 січня провела спецоперацію у зв'язку з повідомленням про захоплення заручників у місцевій кав'ярні Starbucks.

А в листопаді минулого року в аеропорту Гамбурга озброєний чоловік майже добу тримав у заручниках 4-річну доньку.