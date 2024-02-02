Нападение на церковь в Турции: арестовали 25 человек, в том числе одного россиянина

Турецкие власти арестовали 25 подозреваемых в связи с расстрелом человека во время службы в церкви в Стамбуле в минувшие выходные.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил в Twitter (X), что среди 25 арестованных лиц – двое главных подозреваемых: граждане Таджикистана и РФ Амирджон Хликов и Давид Тандуев. Считают, что они связаны с "Исламским государством".

25 подозреваемым предъявили обвинения в членстве в нелегальной организации и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Еще девять подозреваемых освободили до судебного разбирательства.

Ранее в Турции задержали 47 человек, включая двух вооруженных стрелков, по подозрению в нападении на церковь в стамбульском районе Сарыер.

Убитый зашел в церковь во время прогулки и не имел никаких политических или религиозных убеждений. Власти заявили, что нападение могло быть более смертоносным, если бы у нападавших не заклинило оружие.

Напомним, полиция немецкого города Ульм, что в земле Баден-Вюртемберг, вечером 26 января провела спецоперацию в связи с сообщением о захвате заложников в местной кофейне Starbucks.

А в ноябре прошлого года в аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина почти сутки держал в заложниках 4-летнюю дочь.