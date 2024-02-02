ЗМІ: У Туреччині заявили про затримання семи осіб за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю

У Туреччині заявили про затримання сімох підозрюваних, які нібито передавали інформацію ізраїльській службі зовнішньої розвідки Моссад.

Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

За даними ЗМІ, турецька Національна розвідувальна організація і Головне управління безпеки провели спільні операції в Стамбулі і західній провінції Ізмір, щоб затримати підозрюваних.

Під час операцій правоохоронці затримали сімох з дев'яти підозрюваних, які розшукувалися за ордерами. Двоє з них були заарештовані раніше.

Розслідування, проведене Головною прокуратурою Стамбула, виявило, що дев'ять підозрюваних продавали інформацію Моссаду через приватних детективів.

Нагадаємо, на початку січня у Туреччині були затримані 34 особи, яких звинуватили у шпигунстві на користь ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад. Згодом суд у Стамбулі постановив заарештувати 15 з них.

Нагадаємо, на початку грудня Туреччина застерегла розвідку Ізраїлю не намагатися вбивати членів терористичного угруповання ХАМАС на її території.

Відповідні повідомлення були передані після появи у ЗМІ запису розмови глави Загальної служби безпеки Ізраїлю (Шабак або Шин-Бет) Ронена Бара, під час якої він повідомив про плани вбити лідерів ХАМАС на палестинських територіях, а також в Лівані, Туреччині та Катарі.

Відомо, що деякі з лідерів ХАМАС регулярно відвідують Стамбул і зупиняються там.