СМИ: В Турции заявили о задержании семи человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

В Турции заявили о задержании семерых подозреваемых, которые якобы передавали информацию израильской службе внешней разведки Моссад.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

По данным СМИ, турецкая Национальная разведывательная организация и Главное управление безопасности провели совместные операции в Стамбуле и западной провинции Измир, чтобы задержать подозреваемых.

Во время операций правоохранители задержали семерых из девяти подозреваемых, которые разыскивались по ордерам. Двое из них были арестованы ранее.

Расследование, проведенное Главной прокуратурой Стамбула, выявило, что девять подозреваемых продавали информацию Моссаду через частных детективов.

Напомним, в начале января в Турции были задержаны 34 человека, которых обвинили в шпионаже в пользу израильской службы внешней разведки Моссад. Впоследствии суд в Стамбуле постановил арестовать 15 из них.

В начале декабря Турция предупредила разведку Израиля, чтобы та не пыталась убивать членов террористической группировки ХАМАС на ее территории.

Соответствующие сообщения были переданы после появления в СМИ записи разговора главы Всеобщей службы безопасности Израиля (Шабак или Шин-Бет) Ронена Бара, во время которой он сообщил о планах убить лидеров ХАМАС на палестинских территориях, а также в Ливане, Турции и Катаре.

Известно, что некоторые из лидеров ХАМАС регулярно посещают Стамбул и останавливаются там.