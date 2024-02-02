У керівній коаліції Німеччини владнали суперечності щодо проєкту про легалізацію канабісу

Так звана "світлофорна коаліція" – керівні партії Німеччини – узгодили між собою ідею проєкту про легалізацію канабісу, закон може набути чинності з 1 квітня.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

СДПН, "Вільні демократи" і "Зелені" вирішили суперечності, які існували між ними щодо легалізації канабісу, що було однією з передвиборчих обіцянок.

Заступники керівників парламентських фракцій усіх трьох політсил повідомили ЗМІ, що закон може набути чинності вже з 1 квітня. За їхніми словами, закон стане визначним кроком до "сучасної політики" у цьому питанні.

Раніше міністр охорони здоров’я Карл Лаутербах, який представляє СДПН, казав, що голосування у Бундестазі може відбутися на тижні з 19 по 23 лютого.

Серед іншого, проєкт передбачає декриміналізацію вживання та вирощування канабісу з певними умовами і всією сукупністю заходів має вдарити по "чорному ринку" торгівлі канабісом.

Ще у листопаді три керівні партії домовилися вилучити канаіс з переліку заборонених речовин.