В правящей коалиции Германии уладили противоречия по проекту о легализации каннабиса

Так называемая "светофорная коалиция" – правящие партии Германии – согласовала между собой идею проекта о легализации каннабиса, закон может вступить в силу с 1 апреля.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

СДПГ, "Свободные демократы" и "Зеленые" решили противоречия, которые существовали между ними по легализации каннабиса, что было одним из предвыборных обещаний.

Заместители руководителей парламентских фракций всех трех политсил сообщили СМИ, что закон может вступить в силу уже с 1 апреля. По их словам, закон станет выдающимся шагом к "современной политике" в этом вопросе.

Ранее министр здравоохранения Карл Лаутербах, представляющий СДПГ, говорил, что голосование в Бундестаге может состояться на неделе с 19 по 23 февраля.

Среди прочего, проект предусматривает декриминализацию употребления и выращивания каннабиса с определенными условиями и всей совокупностью мер должен ударить по "черному рынку" торговли каннабисом.

Еще в ноябре три правящие партии договорились изъять каннабис из перечня запрещенных веществ.