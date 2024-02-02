Кулеба: Рішення щодо використання заморожених активів РФ ухвалять у 2024 році

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує, що рішення щодо використання заморожених активів РФ ухвалять у 2024 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції зі своєю канадською колегою Мелані Жолі в Києві.

За його словами, спільно з партнерами Україна зробить рішення щодо використання заморожених активів РФ у 2024 році.

"Тобто це рішення буде ухвалено у 2024 році. Я не маю в цьому жодних сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій", – заявив Кулеба.

Він додав, що питання в тому, що це рішення має свої складнощі, тому його ухвалюватимуть частинами.

"Тобто спочатку щодо податку на прибуток замороженого активу, щодо самого прибутку і, зрештою, щодо самого активу. Але те, що ми йдемо цим шляхом, вже є перші результати, і це рішення буде у 2024 році – це факт", – резюмував Кулеба.

Раніше постійні представники країн Євросоюзу на зустрічі 29 січня погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховувати відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів.

Минулого місяця міністри закордонних справ Євросоюзу досягли політичної згоди щодо плану використання росактивів на підтримку України.

Позаяк низка держав-членів ЄС проти конфіскації цих активів через юридичні труднощі, компроміс полягає в тому, що будуть оподатковувати прибутки, які приносять ці заморожені активи, й ці кошти переказуватимуть Україні.

Тим часом у США просувають ідею саме конфіскації заморожених активів. Минулого тижня профільні комітети Сенату та Палати представників США схвалили законодавство, яке допоможе створити умови для конфіскації російських активів та передачі їх Україні для відновлення.

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