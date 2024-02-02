Кулеба: Решение об использовании замороженных активов РФ примут в 2024 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что решение об использовании замороженных активов РФ примут в 2024 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Мелани Жоли в Киеве.

По его словам, совместно с партнерами Украина примет решение по использованию замороженных активов РФ в 2024 году.

"То есть это решение будет принято в 2024 году. У меня в этом нет никаких сомнений, зная динамику этих дискуссий", – заявил Кулеба.

Он добавил, что вопрос в том, что это решение имеет свои сложности, поэтому его будут принимать по частям.

"То есть сначала по налогу на прибыль замороженного актива, по самой прибыли и, наконец, по самому активу. Но то, что мы идем по этому пути, уже есть первые результаты, и это решение будет в 2024 году – это факт", – резюмировал Кулеба.

Ранее постоянные представители стран Евросоюза на встрече 29 января согласовали создание отдельного счета, на который будут перечислять проценты от налогооблагаемых доходов замороженных российских активов.

В прошлом месяце министры иностранных дел Евросоюза достигли политического согласия относительно плана использования росактивов в поддержку Украины.

Поскольку ряд государств-членов ЕС против конфискации этих активов из-за юридических трудностей, компромисс заключается в том, что будут облагаться налогом доходы, которые приносят эти замороженные активы, и эти средства будут переводить Украине.

Между тем в США продвигают идею именно конфискации замороженных активов. На прошлой неделе профильные комитеты Сената и Палаты представителей США одобрили законодательство, которое поможет создать условия для конфискации российских активов и передачи их Украине для восстановления.

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