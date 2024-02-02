США не планируют санкции против чиновников Израиля из-за нападений на Западном берегу реки Иордан

США не планируют вводить экономические санкции против должностных лиц Израиля после применения Вашингтоном ограничений против израильских поселенцев, причастных к насильственным нападениям на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Пока не планируется вводить санкции против израильских чиновников", – заявил он.

При этом представитель Белого дома добавил, что не хочет заранее делать предсказаний, будет ли больше подобных санкций, но, указал он, это новый инструмент, который США собираются рассмотреть на предмет его надлежащего использования.

По информации Axios, администрация рассматривает возможность введения санкций против некоторых ультраконсервативных министров израильского правительства, в частности министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, которые активно выступают за массовое переселение палестинцев из Газы, чтобы освободить место для израильских поселенцев.

Накануне президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий США ввести новые санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, причастных к насильственным нападениям на палестинцев.

Он также позволяет администрации накладывать санкции на лидеров или чиновников, прямо или косвенно причастных к насилию против палестинцев.

Первый раунд санкций касается четырех поселенцев, которые, по мнению США, непосредственно причастны к нападениям на палестинцев и систематическим действиям, которые привели к вынужденному переселению палестинских общин.

По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, с 7 октября произошло почти 500 нападений израильских поселенцев на палестинцев. В них были убиты по меньшей мере восемь палестинцев, среди них – ребенок, и ранены более 115 человек.

В декабре 2023 года Соединенные Штаты уже ввели визовые санкции против поселенцев, причастных к недавним нападениям на палестинцев. А Франция предлагает ввести аналогичные меры на уровне Европейского Союза.