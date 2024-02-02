Швеція розслідує інцидент біля ізраїльського посольства як тероризм

Поліція безпеки Швеції заявила в п'ятницю, що інцидент з вибуховим пристроєм, знайденим біля посольства Ізраїлю в Стокгольмі у вівторок, тепер розслідується як "підозрюваний терористичний злочин".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Сапери Стокгольма врешті-решт знешкодили вибуховий пристрій, ніхто не постраждав і будівля не була пошкоджена.

Прем'єр-міністр Швеції пізніше назвав інцидент "спробою нападу".

"Кримінальну кваліфікацію підозрюваного злочину змінено на терористичний злочин у зв'язку з грубими незаконними погрозами і спробами спричинити руйнування у громадському місці", – заявила поліція безпеки, яка тепер взяла на себе відповідальність за розслідування.

У Стокгольмі навпроти посольства Ізраїлю вдень 31 січня виявили підозрілий вибухонебезпечний предмет, який згодом ліквідували.

Підозрілий об'єкт виявили співробітники ізраїльського посольства біля паркану будівлі дипустанови. На виклик прибула поліція Стокгольма з кінологічним патрулем, яка перекрила прилеглу вулицю.

На тлі нинішньої війни з терористичним угрупованням ХАМАС посольства Ізраїлю в європейських країнах брали під посилену охорону.