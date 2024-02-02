Швеция расследует инцидент с израильским посольством как терроризм

Полиция безопасности Швеции заявила в пятницу, что инцидент со взрывным устройством, найденным возле посольства Израиля в Стокгольме во вторник, теперь расследуется как "подозреваемое террористическое преступление".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Саперы Стокгольма в конце концов обезвредили взрывное устройство, никто не пострадал и здание не было повреждено.

Премьер-министр Швеции позже назвал инцидент "попыткой нападения".

"Уголовная квалификация подозреваемого преступления изменена на террористическое преступление в связи с грубыми незаконными угрозами и попытками вызвать разрушения в общественном месте", – заявила полиция безопасности, которая теперь взяла на себя ответственность за расследование.

В Стокгольме напротив посольства Израиля днем 31 января обнаружили подозрительный взрывоопасный предмет, который впоследствии ликвидировали.

Подозрительный объект обнаружили сотрудники израильского посольства у ограды здания диппредставительства. На вызов прибыла полиция Стокгольма с кинологическим патрулем, которая перекрыла прилегающую улицу.

На фоне нынешней войны с террористической группировкой ХАМАС посольства Израиля в европейских странах брали под усиленную охрану.