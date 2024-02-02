США запросили Швецію долучитися до місії союзників у Червоному морі

Сполучені Штати запросили Швецію долучитися до місії союзників у Червоному морі, яку заснували для протидії нападам бойовиків-хуситів на торгові судна, що можуть мати серйозні наслідки для міжнародної торгівлі.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

ЗМІ дізналися, що Сполучені Штати надіслали Стокгольму запрошення долучитися до операції Prosperity Guardian у Червоному морі під керівництвом США.

У коментарі SVT речник міністра оборони Пола Йонсона підтвердив цю інформацію.

Раніше у січні Збройні сили Швеції підтвердили, що отримували від уряду запит з проханням дослідити можливості долучитися до операції.

У пресслужбі Військово-морського флоту Швеції тоді зазначили, що потенційні формати участі можуть бути різними – від спрямування певної кількості військових до спрямування корабля.

Нагадаємо, США повідомляли, що 1 лютого єменські бойовики-хусити намагалися атакувати судна у Червоному морі та Аденській затоці за допомогою БПЛА, надводним дроном і протикорабельними балістичними ракетами.

ЗМІ раніше повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.

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