США пригласили Швецию присоединиться к миссии союзников в Красном море

Соединенные Штаты пригласили Швецию присоединиться к миссии союзников в Красном море, которую основали для противодействия нападениям боевиков-хуситов на торговые суда, которые могут иметь серьезные последствия для международной торговли.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

СМИ узнали, что Соединенные Штаты направили Стокгольму приглашение присоединиться к операции Prosperity Guardian в Красном море под руководством США.

В комментарии SVT преcc-секретарь министра обороны Пола Йонсона подтвердил эту информацию.

Ранее в январе Вооруженные силы Швеции подтвердили, что получали от правительства запрос с просьбой исследовать возможности присоединиться к операции.

В пресс-службе Военно-морского флота Швеции тогда отметили, что потенциальные форматы участия могут быть разными – от направления определенного количества военных до направления корабля.

Напомним, США сообщали, что 1 февраля йеменские боевики-хуситы пытались атаковать суда в Красном море и Аденском заливе с помощью БПЛА, надводным дроном и противокорабельными баллистическими ракетами.

СМИ ранее сообщили, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.