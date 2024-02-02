Грету Тунберг оправдали в суде Лондона за климатическую акцию

Окружной суд Лондона 2 февраля оправдал 21-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг и еще четырех человек по обвинению в отказе повиноваться полиции во время климатической акции протеста в октябре 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пятерых участников климатической акции включая Тунберг обвиняли в нарушении закона об общественном порядке из-за того, что они заблокировали вход в отель Intercontinental, где проходила Energy Intelligence Forum с участием лидеров нефтегазовой отрасли.

Суд, однако, снял обвинения из-за "отсутствия доказательств" и добавил, что полиция Лондона пыталась навязать "настолько нечеткие" условия протеста, что они являются незаконными.

"Меня поражает то, что не было взято никаких показаний ни у кого из тех, кто находился в отеле, а это примерно 1000 человек, ни у тех, кто пытался туда попасть. Не было никаких свидетельств о препятствовании движению транспортных средств, никаких свидетельств о вмешательстве в работу экстренных служб или о каком-либо риске для жизни", – заявил судья по делу.

Также он указал, что протест был "вполне мирным, цивилизованным и ненасильственным".

Грета Тунберг стала лицом молодых климатических активистов во всем мире после еженедельных протестов перед шведским парламентом.

Перед акцией в Лондоне окружной суд шведского города Мальме оштрафовал экоактивистку второй раз подряд за неповиновение полиции во время климатической акции против добычи нефти.