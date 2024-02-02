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Грету Тунберг оправдали в суде Лондона за климатическую акцию

Пятница, 2 февраля 2024, 18:34

Окружной суд Лондона 2 февраля оправдал 21-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг и еще четырех человек по обвинению в отказе повиноваться полиции во время климатической акции протеста в октябре 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пятерых участников климатической акции включая Тунберг обвиняли в нарушении закона об общественном порядке из-за того, что они заблокировали вход в отель Intercontinental, где проходила Energy Intelligence Forum с участием лидеров нефтегазовой отрасли.

Суд, однако, снял обвинения из-за "отсутствия доказательств" и добавил, что полиция Лондона пыталась навязать "настолько нечеткие" условия протеста, что они являются незаконными.

После ареста на климатической акции Грета Тунберг вышла на климатическую акцию

"Меня поражает то, что не было взято никаких показаний ни у кого из тех, кто находился в отеле, а это примерно 1000 человек, ни у тех, кто пытался туда попасть. Не было никаких свидетельств о препятствовании движению транспортных средств, никаких свидетельств о вмешательстве в работу экстренных служб или о каком-либо риске для жизни", – заявил судья по делу.

Также он указал, что протест был "вполне мирным, цивилизованным и ненасильственным".

Грета Тунберг стала лицом молодых климатических активистов во всем мире после еженедельных протестов перед шведским парламентом.

Перед акцией в Лондоне окружной суд шведского города Мальме оштрафовал экоактивистку второй раз подряд за неповиновение полиции во время климатической акции против добычи нефти.

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Великобритания