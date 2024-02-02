У Росії зраділи новому рішенню суду ООН, яке обмежило позов України щодо геноциду

У Міністерстві закордонних справ Росії задоволені проміжним рішенням Міжнародного суду ООН за позовом України про неправдиві звинувачення у геноциді, в якому суд відмовився розглядати частину позовних вимов.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу опублікувала речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Через те, що Суд відмовився розглядати частину позовних вимог України на наступному етапі, Захарова заявила, що справа України "розвалилася".

"На розгляді суду залишилося лише одне питання – чи скоювала Україна геноцид на Донбасі. Тобто Київ сам себе посадив на лаву підсудних у рамках своїх претензій. Залишається лише аплодувати київським "умільцям" і їхнім західним покровителям: вони "вистрілили собі в ногу", – прокоментувала речниця.

Вона також з насмішкою прокоментувала участь у позові на боці України низки західних держав та вчергове спробувала провести паралелі між вторгненням Росії в Україну і втручанням НАТО у війну в Югославії через дії тодішньої сербської влади у Косові, коли союзники переконували, що втручання було правомірним.

Нагадаємо, вдень 2 лютого Міжнародний суд ООН оголосив проміжне рішення за скаргою України проти Росії за конвенцією про геноцид. У цьому позові Україна звинуватила Москву у спотворенні поняття геноциду і зловживання ним для того, щоб виправдати повномасштабне вторгнення.

Суд відхилив 5 із 6 заперечень, поданих Росією, але й відмовився розглядати українські позовні вимоги щодо незаконності визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" та початку війни на основі неправдивих звинувачень у геноциді, бо ті, на думку Суду, не стосуються Конвенції про геноцид.

На розгляд по суті переходить лише твердження України про те, що Росія безпідставно звинуватила Україну у неіснуючому геноциді, що безпосередньо може порушувати Конвенцію про геноцид.

За два дні до цього МС ООН оголосив рішення по суті щодо іншої справи, де Україна звинувачувала Росію у фінансуванні тероризму через підтримку Москвою бойовиків псевдореспублік на окупованому Донбасі, а також у дискримінації кримських татар та українців в окупованому Криму. Більшість вимог України відхилили, хоча Росію і визнали порушником міжнародного права.

Це рішення викликало полярні оцінки, "ЄвроПравда" детально пояснювала проблеми та особливості цього рішення Суду ООН, утім, у МЗС називають його перемогою.