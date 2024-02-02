В России обрадовались новому решению суда ООН, которое ограничило иск Украины по геноциду

В Министерстве иностранных дел России довольны промежуточным решением Международного суда ООН по иску Украины о ложных обвинениях в геноциде, в котором суд отказался рассматривать часть исковых высказываний.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу опубликовала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Из-за того, что Суд отказался рассматривать часть исковых требований Украины на следующем этапе, Захарова заявила, что дело Украины "развалилось".

"В итоге на рассмотрении Суда остался только один вопрос – совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остаётся только поаплодировать киевским "умельцам" и их западным покровителям: они "выстрелили себе в ногу", – прокомментировала пресс-секретарь.

Она также с насмешкой прокомментировала участие в иске на стороне Украины ряда западных государств и в очередной раз попыталась провести параллели между вторжением России в Украину и вмешательством НАТО в войну в Югославии из-за действий тогдашней сербской власти в Косово, когда союзники убеждали, что вмешательство было правомерным.

Напомним, днем 2 февраля Международный суд ООН объявил промежуточное решение по жалобе Украины против России по конвенции о геноциде. В этом иске Украина обвинила Москву в искажении понятия геноцида и злоупотреблении им для того, чтобы оправдать полномасштабное вторжение.

Суд отклонил 5 из 6 возражений, поданных Россией, но и отказался рассматривать украинские исковые требования о незаконности признания так называемых "ЛНР" и "ДНР" и начала войны на основе ложных обвинений в геноциде, потому что те, по мнению Суда, не касаются Конвенции о геноциде.

На рассмотрение по существу переходит только утверждение Украины о том, что Россия безосновательно обвинила Украину в несуществующем геноциде, что непосредственно может нарушать Конвенцию о геноциде.

За два дня до этого МС ООН объявил решение по существу по другому делу, где Украина обвиняла Россию в финансировании терроризма из-за поддержки Москвой боевиков псевдореспублик на оккупированном Донбассе, а также в дискриминации крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму. Большинство требований Украины отклонили, хотя Россию и признали нарушителем международного права.

Это решение вызвало полярные оценки, "ЕвроПравда" подробно объясняла проблемы и особенности этого решения Суда ООН, однако в МИД называют его победой.