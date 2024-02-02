Провладні депутати Угорщини проігнорують голосування за вступ Швеції в НАТО

Угорські депутати провладних фракцій "Фідес" і KDNP не візьмуть участі в позачерговій сесії парламенту 5 лютого, на якій буде вирішуватися питання вступу Швеції до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", пресслужба "Фідесу" повідомила в коментарі телеканалу ATV.

У партії угорського прем’єра Віктора Орбана підтвердили, що не будуть обговорювати вступ Швеції в НАТО до зустрічі очільників двох країн у Будапешті. Як відомо, прем’єр Швеції Ульф Крістерссон допустив таку зустріч уже після приєднання до Альянсу.

Якщо всі депутати партії влади будуть відсутні на сесії 5 лютого, парламент Угорщини не матиме кворуму, а отже, не зможе ухвалити порядок денний сесії та проголосувати за будь-яке рішення.

Угорщина, як відомо, залишилася останньою країною, яка досі не ратифікувала вступ Швеції і затримує її повноправне членство у НАТО.

На цьому тлі високопосадовці США хочуть, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до Альянсу, припустивши, що Будапешт ризикує завдати непоправної шкоди своїм відносинам з Вашингтоном, якщо не буде діяти в цьому питанні.