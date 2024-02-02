Провластные депутаты Венгрии проигнорируют голосование за вступление Швеции в НАТО

Венгерские депутаты провластных фракций "Фидес" и KDNP не примут участия во внеочередной сессии парламента 5 февраля, на которой будет решаться вопрос вступления Швеции в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пресс-служба "Фидеса" сообщила в комментарии телеканалу ATV.

В партии венгерского премьера Виктора Орбана подтвердили, что не будут обсуждать вступление Швеции в НАТО до встречи руководителей двух стран в Будапеште. Как известно, премьер Швеции Ульф Кристерссон допустил такую встречу уже после присоединения к Альянсу.

Если все депутаты партии власти будут отсутствовать на сессии 5 февраля, парламент Венгрии не будет иметь кворума, а следовательно, не сможет принять повестку дня сессии и проголосовать за любое решение.

Венгрия, как известно, осталась последней страной, которая до сих пор не ратифицировала вступление Швеции и задерживает ее полноправное членство в НАТО.

На этом фоне высокопоставленные чиновники США хотят, чтобы Венгрия немедленно одобрила вступление Швеции в Альянс, предположив, что Будапешт рискует нанести непоправимый ущерб своим отношениям с Вашингтоном, если не будет действовать в этом вопросе.