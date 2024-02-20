Депутатів фінського парламенту розділило питання транзиту ядерної зброї територією країни

Частина депутатів парламенту Фінляндії виступили проти транспортування ядерної зброї через територію країни, у той час як інші – підтримують це.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє фінський телерадіомовник Yle.

Члени керівної "Національної коаліції", "Справжні фіни", центристи і депутати від Шведської народної партії, які входять до парламентського комітету з оборони, підтримують зміну закону про ядерну енергію, щоб допустити транзит ядерної зброї через Фінляндію. Водночас депутати від Соціал-демократичної партії, "Зелених" і "Союзу лівих сил" противляться цьому.

Голова парламентської комісії з оборони Юкка Копра вважає, що комісія з оборони і комісія у закордонних справах повинні прояснити це питання "відкрито і широко".

"Необхідно сформувати позицію Фінляндії з цього питання і після зробити необхідні висновки", – сказав він.

Член парламентської комісії з оборони Міка Карі (СДП) назвав нинішню лінію Фінляндії як країни, що утримується від ядерної зброї, хорошою основою.

"Та основа, на якій ми вибудовуємо нашу оборону з погляду ядерної загрози, – це політика НАТО щодо ядерного озброєння, яке розташовується на цей момент по всій Європі, але не поблизу Росії", – аргументував він.

Нагадаємо, Александер Стубб, нещодавно обраний президентом Фінляндії, перед виборами висловився за дозвіл переміщати ядерну зброю територією країни у разі потреби.

У фінському місті Рованіємі торік розпочалось будівництво авіабази для нових багатоцільових винищувачів F-35.