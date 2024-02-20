Депутатов финского парламента разделил вопрос транзита ядерного оружия через территорию страны

Часть депутатов парламента Финляндии против транспортировки ядерного оружия через территорию страны, другие поддерживают это.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Коалиционеры, "Настоящие финны", центристы и депутаты от Шведской народной партии, которые входят в парламентский комитет по обороне, поддерживают изменение закона о ядерной энергии, чтобы допустить транзит ядерного оружия через Финляндию. В то же время депутаты от СДП, "Зеленых" и "Союза левых сил" противятся этому.

Председатель парламентской комиссии по обороне Юкка Копра считает, что комиссия по обороне и комиссия по иностранным делам должны прояснить этот вопрос "открыто и широко".

"Необходимо сформировать позицию Финляндии по этому вопросу и после сделать необходимые выводы", – сказал он.

Член парламентской комиссии по обороне Мика Кари (СДП) назвал нынешнюю линию Финляндии как страны, воздерживающейся от ядерного оружия, хорошей основой.

"Та основа, на которой мы выстраиваем нашу оборону с точки зрения ядерной угрозы, – это политика НАТО в отношении ядерного вооружения, которое располагается на данный момент по всей Европе, но не вблизи России", – аргументировал он.

Напомним, Александер Стубб, недавно избранный президентом Финляндии, перед выборами высказался за разрешение перемещать ядерное оружие по территории страны в случае необходимости.

В финском городе Рованиеми в прошлом году началось строительство авиабазы для новых многоцелевых истребителей F-35.