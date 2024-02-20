Міністр оборони Латвії: Не слід переоцінювати тривалу здатність РФ лишатися наддержавою

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що брутальність Росії у сфері війни не можна недооцінювати, але й не варто переоцінювати її здатність лишатися наддержавою тривалий час.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Міністр визнав, що ситуація на фронті складна і необхідно враховувати можливість затяжної війни.

На його думку, у західних країн все ще є політична воля й усвідомлення того, що всі наявні ресурси мають бути спрямовані на підтримку України, оскільки йдеться також про захист порядку, заснованого на правилах. Одним із головних рішень є готовність збільшити військові бюджети і приділяти більше уваги військовій промисловості.

Спрудс утримався від конкретних висновків про те, що відбувається на лінії фронту, підкресливши, що слід покладатися на компетентність українського військового і політичного керівництва.

"Так, на лінії фронту не завжди все йде так, як нам хотілося б, зрозуміло, що ми не можемо недооцінювати наших супротивників, але ми не повинні і переоцінювати довгострокову здатність Росії бути сучасною наддержавою – це не так.

Росія стикається з викликами, і нам потрібно створювати якомога більше викликів, зокрема економічних. Але жорстокість Росії не можна недооцінювати", – підкреслив політик, додавши, що воля України до боротьби не слабшає.

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс проілюстрував карикатурою стан західної військової допомоги Україні, закликавши наростити поставки зброї.

А на Мюнхенській безпековій конференції Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.