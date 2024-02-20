Министр обороны Латвии: Не следует переоценивать длительную способность РФ оставаться сверхдержавой

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что грубость России в сфере войны нельзя недооценивать, но не стоит и переоценивать ее способность оставаться сверхдержавой долгое время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Министр признал, что ситуация на фронте сложная и необходимо учитывать возможность затяжной войны.

По его мнению, у западных стран все еще есть политическая воля и осознание того, что все имеющиеся ресурсы должны быть направлены на поддержку Украины, поскольку речь идет также о защите порядка, основанного на правилах. Одним из главных решений является готовность увеличить военные бюджеты и уделять больше внимания военной промышленности.

Спрудс воздержался от конкретных выводов о том, что происходит на линии фронта, подчеркнув, что следует полагаться на компетентность украинского военного и политического руководства.

"Да, на линии фронта не всегда все идет так, как нам хотелось бы, понятно, что мы не можем недооценивать наших противников, но мы не должны и переоценивать долгосрочную способность России быть современной сверхдержавой – это не так.

Россия сталкивается с вызовами, и нам нужно создавать как можно больше вызовов, в том числе экономических. Но жестокость России нельзя недооценивать", – подчеркнул политик, добавив, что воля Украины к борьбе не ослабевает.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс проиллюстрировал карикатурой состояние западной военной помощи Украине, призвав нарастить поставки оружия.

А на Мюнхенской конференции по безопасности Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.