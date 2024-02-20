В Литве предлагают разорвать торговые соглашения с Россией и Беларусью

Министерство иностранных дел Литвы предложило правительству страны разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Литовское внешнеполитическое ведомство уже подготовило и обнародовало соответствующие проекты постановлений.

В МИД убеждены, что соглашения должны быть денонсированы в связи с военной агрессией России и Беларуси против Украины и тем, что сотрудничество с этими странами сейчас полностью приостановлено и не является возможным.

В министерстве не ожидают никаких негативных последствий от одностороннего расторжения Литвой соглашений.

Соглашение с Беларусью было подписано в декабре 1994 года, а с Россией – в ноябре 1993 года. Также были созданы двусторонние комиссии, которые не проводили заседаний с 2011 года в случае с Россией и с 2015 года в случае с Беларусью.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил, что Россия может совершить внезапное нападение на страны НАТО.

Перед этим председатель комитета Сейма Литвы по нацбезопасности Лауринас Кащюнас выступил с предложением лишать видов на жительство россиян и белорусов, которые регулярно ездят в страны своего гражданства.