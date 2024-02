Кулеба: Если бы США вовремя оказали помощь, Авдеевка не была бы потеряна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил дефицит вооружения в украинской армии из-за отсутствия решения Конгресса США о дополнительной помощи Украине, из-за чего пришлось отступить защитникам Авдеевки в Донецкой области.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту CNN Кристиан Аманпур, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы "получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для ее защиты".

"Люди должны понять одну простую вещь. Принятие закона – это важно, но для того, чтобы отправить вещи на фронт, нужно время. И пока это решение еще не принято, плюс учтите логистику, все это время наши солдаты будут жертвовать своими жизнями на передовой, держа оборону против превосходящих сил России", – добавил он.

A tenuous moment here in Ukraine, with US aid still stalled in Congress. Ukraine’s soldiers “are making miracles,” Foreign Minister @DmytroKuleba tells me, “but the reason they have to sacrifice themselves and die is because someone is still debating a decision.” pic.twitter.com/ANmNkpM9ZH