Bloomberg: США сказали союзникам, що РФ може запустити ядерну зброю в космос до кінця року

Сполучені Штати повідомили союзним державам, що ядерна протисупутникова зброя, яку, за даними розвідки, розробляє Росія, може бути запущена в космос із ядерною боєголовкою чи без уже цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників.

Дані США, з якими ознайомились джерела Bloomberg, підтверджують попередні повідомлення ЗМІ, що Росія розробляє космічний потенціал для виведення з ладу супутників за допомогою ядерної зброї.

Згідно з оцінками експертів, на які посилається видання, Росія не планує застосовувати цю орбітальну зброю, але існує ризик аварії – в результаті якої ядерний вибух потенційно може уразити близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на Землі.

Космічна загроза РФ може стати темою обговорення міністрів закордонних справ "Групи семи" у квітні, додає Bloomberg.

Офіційно США повідомили Конгресу і союзникам у Європі про нові розвідувальні дані, пов'язані з російським ядерним потенціалом, який може становити міжнародну загрозу. Пізніше джерела повідомили, що попередження стосувалося російського потенціалу в космосі і супутників.

CNN із посиланням на джерела повідомив, що Росія, ймовірно, розробляє ядерну космічну зброю, здатну створювати енергетичну хвилю й виводити з ладу значну кількість супутників.

Москва вбачає у заявах США про загрозу нацбезпеці спробу переконати республіканців у Конгресі схвалити проєкт з допомогою для України.