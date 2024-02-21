Ексглава Єврокомісії вважає, що ЄС не готовий прийняти у свій склад країну у стані війни

Колишній президент Європейської комісії та колишній прем'єр-міністр Португалії Жозе Мануель Баррозу заявив, що Європейський Союз не готовий прийняти країну, що перебуває у стані війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Найскладніше питання полягає в наступному: Європейський Союз не готовий прийняти країну, яка перебуває у стані війни, подібної до війни в Україні, тому що це означало б принести війну в ЄС. Рано чи пізно ми повинні підготуватися до можливої угоди про взаєморозуміння", – сказав Баррозу.

"Існує агресор [Росія] і країна-жертва агресії [Україна] – це не симетрична ситуація, і, зважаючи на це, нам потрібен мир. Ми ще не досягли цієї позиції, але це дуже важливо. В іншому випадку ми даємо Путіну причини продовжувати війну на роки і роки", – додав він.

Баррозу відкрив конференцію, присвячену процесу вступу України до ЄС "Вступ України до Європейського Союзу – що нам потрібно для успішного розширення".

На конференції Баррозу наголосив на важливості нових політичних і дипломатичних підходів.

"Проблема є європейською, тому що якщо Путін виграє війну в Україні, це буде поразка не лише для українців. Це також поразка для нас", – сказав він.

"Коли мене запитують, де "європейська армія", я кажу – українська армія. Українська армія – це "європейська армія", – заявив він, підкресливши, що говорить від себе.

Баррозу нагадав, що Україна хотіла приєднатися до ЄС після "Помаранчевої революції" (2004/2005), але серед країн-членів не було консенсусу, тому була запропонована угода про асоціацію.

"У той період я мав контакти з президентом Путіним. Він ніколи не заперечував проти того, щоб Україна уклала угоду про асоціацію або навіть стала частиною Європейського Союзу. Він дуже чітко дав зрозуміти, що не сприймає вступ України до НАТО, на чому він наголосив у Бухаресті в 2008 році", – сказав він.

Але в 2014 році, під час підписання угоди про асоціацію, проросійський президент України Віктор Янукович заявив, що не може її підписати, тому що Росія цього не дозволить.

"Путін додав, що якби це були російські регулярні війська, Київ "був би взятий менш ніж за два тижні", – згадав Баррозу.

"Через сім днів я доповів про цю розмову Комісії, а потім стався витік інформації. Кремлю це не сподобалося. Він не заперечував, але стверджував, що я навів слова Путіна, вирвані з контексту", – сказав він.

На його думку, погрози на адресу Києва "були проявом таємного бажання, що йому потрібен не лише Крим, але й вся Україна".

"Мені було ясно, що Путін, емоційно і політично, не сприймає українську реальність більше, ніж Білорусь, країну, контрольовану Москвою", – сказав він.

"Путін не божевільний, він небезпечний і автократ, але він не ірраціональний. Він зробив велику помилку. Він не розрахував на рішучість українського народу і підтримку європейського блоку і США. Ось де ми опинилися. Повномасштабна війна в центрі Європи", – додав він.

Нагадаємо, 14 грудня на саміті ЄС лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою. Хоча рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати.

Однак після цього Орбан заявив, що відмовився від права вето на початок переговорів про вступ України до ЄС тому, що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.