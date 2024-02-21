Экс-глава Еврокомиссии считает, что ЕС не готов принять страну в состоянии войны

Бывший президент Европейской комиссии и бывший премьер-министр Португалии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что Европейский Союз не готов принять страну, находящуюся в состоянии войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Самый сложный вопрос заключается в следующем: Европейский Союз не готов принять страну, которая находится в состоянии войны, подобной войне в Украине, потому что это означало бы принести войну в ЕС. Рано или поздно мы должны подготовиться к возможному соглашению о взаимопонимании", – сказал Баррозу.

"Существует агрессор (Россия) и страна-жертва агрессии (Украина) – это не симметричная ситуация, и, учитывая это, нам нужен мир. Мы еще не достигли этой позиции, но это очень важно. В противном случае мы даем Путину причины продолжать войну на годы и годы", – добавил он.

Баррозу открыл конференцию, посвященную процессу вступления Украины в ЕС "Вступление Украины в Европейский Союз – что нам нужно для успешного расширения".

На конференции Баррозу отметил важность новых политических и дипломатических подходов.

"Проблема является европейской, потому что если Путин выиграет войну в Украине, это будет поражение не только для украинцев. Это также поражение для нас", – сказал он.

"Когда меня спрашивают, где "европейская армия", я говорю – украинская армия. Украинская армия – это "европейская армия", – заявил он, подчеркнув, что говорит от себя.

Баррозу напомнил, что Украина хотела присоединиться к ЕС после "Оранжевой революции" (2004-2005 годов), но среди стран-членов не было консенсуса, поэтому было предложено соглашение об ассоциации.

"В тот период я имел контакты с президентом Путиным. Он никогда не возражал против того, чтобы Украина заключила соглашение об ассоциации или даже стала частью Европейского Союза. Он очень четко дал понять, что не приемлет вступление Украины в НАТО, что он подчеркнул в Бухаресте в 2008 году", – сказал он.

Но в 2014 году, во время подписания соглашения об ассоциации, пророссийский президент Украины Виктор Янукович заявил, что не может его подписать, потому что Россия этого не позволит.

"Путин добавил, что если бы это были российские регулярные войска, Киев "был бы взят менее чем за две недели", – вспомнил Баррозу.

"Через семь дней я доложил об этом разговоре Комиссии, а затем произошла утечка информации. Кремлю это не понравилось. Он не отрицал, но утверждал, что я привел слова Путина, вырванные из контекста", – сказал он.

По его мнению, угрозы в адрес Киева "были проявлением тайного желания, что ему нужен не только Крым, но и вся Украина".

"Мне было ясно, что Путин, эмоционально и политически, не воспринимает украинскую реальность больше, чем Беларусь, страну, контролируемую Москвой", – сказал он.

"Путин не сумасшедший, он опасен и автократ, но он не иррационален. Он совершил большую ошибку. Он не рассчитал на решимость украинского народа и поддержку европейского блока и США. Вот где мы оказались. Полномасштабная война в центре Европы", – добавил он.

Напомним, 14 декабря на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой. Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты.

Однако после этого Орбан заявил, что отказался от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.