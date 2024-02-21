Зеленський анонсував швидкі кроки на тлі блокування на кордоні з Польщею 

Президент Володимир Зеленський провів селектор, де, серед іншого, обговорили блокування на польському кордоні.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Провів селектор. Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні", – розповів президент.

За його словами, спільно з урядовцями "детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки". "Вони будуть дуже швидко", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати. Він подякував Європейській комісії за чітку позицію.

"Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", – зауважив Зеленський.

Польський президент Анджей Дуда, коментуючи блокування польськими фермерами кордону з Україною, заявив, що влада Польщі не може обмежити їхнє право на законний протест.

Водночас на зустрічі координаційної платформи щодо українського експорту до ЄС у вівторок Україна порушила питання про новий інцидент із розсипаним зерном та отримала запевнення, що його розслідують.

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