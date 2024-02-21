Зеленский анонсировал быстрые шаги на фоне блокировки на границе с Польшей 

Президент Владимир Зеленский провел селектор, где, среди прочего, обсудили блокировку на польской границе.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Провел селектор. Сегодня, кроме ежедневных тем, – блокировка на польской границе", – рассказал президент.

По его словам, совместно с чиновниками "подробно разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги". "Они будут очень быстро", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться. Он поблагодарил Европейскую комиссию за четкую позицию.

"Должно быть прочным и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее пошатнуть", – отметил Зеленский.

Польский президент Анджей Дуда, комментируя блокирование польскими фермерами границы с Украиной, заявил, что власти Польши не могут ограничить их право на законный протест.

Между тем, на встрече координационной платформы по украинскому экспорту в ЕС во вторник Украина подняла вопрос о новом инциденте с рассыпанным зерном и получила заверения, что его расследуют.

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