В Молдове снова задержали группу украинцев, которые незаконно пересекли границу

Молдовские пограничники сообщили о новом случае задержания мужчин-граждан Украины, которые нелегально пересекли границу.

Об этом сообщила пограничная полиция Молдовы, пишет "Европейская правда".

Группу в составе четырех мужчин обнаружили 20 февраля около 22:00 с помощью приборов мониторинга в районе городка Медвежья, на севере Молдовы.

Фото: Пограничная полиция Молдовы

Мужчины зашли вглубь территории на 50 метров, после чего их задержали.

Нарушители оказались гражданами Украины и заявили, что заплатили посредникам в Украине по 5000 долларов за помощь с побегом. Также мужчины попросили убежища в Молдове.

О подобном случае сообщали также в начале февраля, тогда задержали пятерых граждан Украины.

По состоянию на октябрь 2023 года сообщалось, что Молдова с начала полномасштабной войны выдала 35 украинцев, которые незаконно пересекли границу.