В Молдове снова задержали группу украинцев, которые незаконно пересекли границу
Среда, 21 февраля 2024, 15:33
Молдовские пограничники сообщили о новом случае задержания мужчин-граждан Украины, которые нелегально пересекли границу.
Об этом сообщила пограничная полиция Молдовы, пишет "Европейская правда".
Группу в составе четырех мужчин обнаружили 20 февраля около 22:00 с помощью приборов мониторинга в районе городка Медвежья, на севере Молдовы.
Мужчины зашли вглубь территории на 50 метров, после чего их задержали.
Нарушители оказались гражданами Украины и заявили, что заплатили посредникам в Украине по 5000 долларов за помощь с побегом. Также мужчины попросили убежища в Молдове.
О подобном случае сообщали также в начале февраля, тогда задержали пятерых граждан Украины.
По состоянию на октябрь 2023 года сообщалось, что Молдова с начала полномасштабной войны выдала 35 украинцев, которые незаконно пересекли границу.