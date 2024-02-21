Правительство Литвы решило закрыть два КПП на границе с Беларусью

Правительство Литвы в среду приняло решение закрыть с 1 марта пограничные пункты пропуска на границе с Беларусью "Лаворишкес" и "Райгардас".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

После принятия Кабинетом министров такого решения на границе с Беларусью продолжат работать два пункта пропуска – "Мядининкай" и "Шальчининкай".

Летом прошлого года Литва закрыла еще два пограничных пункта на белорусской границе – "Шумскас" и "Тверячюс".

Правительство также приняло решение ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пограничном пункте Кена, прекратить движение пешеходов и велосипедистов через государственную границу между Беларусью и Литвой.

Аналогичное предложение касается и железнодорожного пограничного пункта Кибартай, что на границе Литвы с Калининградской областью Российской Федерации. Это решение принято, поскольку на этих пропускных пунктах в Литве высаживаются лица, следующие транзитными поездами в Калининградскую область и имеющие визы любой другой страны Евросоюза.

Власти Литвы утверждают, что эти шаги направлены на решение проблем национальной безопасности, контрабанды, нарушений международных санкций.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Литвы предложило правительству страны разорвать действующие соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанные с Россией и Беларусью два десятилетия назад.

А министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предупредил, что Россия может совершить внезапное нападение на страны НАТО.