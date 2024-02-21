Суд остаточно заборонив транслювати на посольство РФ у Берліні кадри з війни

Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга 21 лютого підтвердив рішення суду нижчої інстанції, яке заборонило українській громадській організації "Віче" транслювати на будівлі посольства РФ кадри з війни в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Як повідомили в пресслужбі суду Берліна-Бранденбурга, той підтвердив рішення суду нижчої інстанції в порядку спрощеного судочинства.

Суд обґрунтував своє рішення тим, що запланована проєкція "порушує захист спокою та гідності посольства" згідно з міжнародним правом, використовуючи його власність як проєкційний екран без його згоди.

Як повідомлялось, українська асоціація "Віче" хотіла транслювати фотографії та відео про війну в Україні на російське посольство протягом години під час своєї демонстрації, присвяченої другій річниці нападу Росії на Україну в цю суботу.

Поліція Берліна заборонила цю акцію, тож організатори намагались оскаржити це в суді.

На суботу, 24 лютого, в Берліні заплановані кілька демонстрацій і мітингів проти Росії та її президента Владіміра Путіна і на знак солідарності з народом України. Деякі заходи мають відбутись поблизу російського посольства на вулиці Унтер-ден-Лінден в Берлін-Мітте.

Минулого року, нагадаємо, з-під посольства Росії у Берліні прибрали російський танк, виставлений там до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.