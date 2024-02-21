Суд окончательно запретил транслировать на посольство РФ в Берлине кадры с войны

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга 21 февраля подтвердил решение суда низшей инстанции, которое запретило украинской общественной организации "Вече" транслировать на здании посольства РФ кадры с войны в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Как сообщили в пресс-службе суда Берлина-Бранденбурга, тот подтвердил решение суда низшей инстанции в порядке упрощенного судопроизводства.

Суд обосновал свое решение тем, что запланированная проекция "нарушает защиту спокойствия и достоинства посольства" согласно международному праву, используя его собственность как проекционный экран без его согласия.

Как сообщалось, украинская ассоциация "Вече" хотела транслировать фотографии и видео о войне в Украине на российское посольство в течение часа во время своей демонстрации, посвященной второй годовщине нападения России на Украину в эту субботу.

Полиция Берлина запретила эту акцию, поэтому организаторы пытались обжаловать это в суде.

На субботу, 24 февраля, в Берлине запланированы несколько демонстраций и митингов против России и ее президента Владимира Путина и в знак солидарности с народом Украины. Некоторые мероприятия должны состояться вблизи российского посольства на улице Унтер-ден-Линден в Берлин-Митте.

В прошлом году, напомним, из-под посольства России в Берлине убрали российский танк, выставленный там к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.