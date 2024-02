Новий прем'єр Грузії чекає "конкретних політичних кроків" для вступу країни у НАТО

Новий глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в середу в Брюсселі заявив, що очікує "конкретних політичних кроків" для приєднання його країни до Альянсу.

Про це Кобахідзе написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Кобахідзе зазначив, що мав "чудову дискусію" з Єнсом Столтенбергом про партнерство між НАТО і Грузією та інтеграцію його країни до Альянсу.

"Зважаючи на значний прогрес, непохитну відданість і внесок Грузії в євроатлантичну безпеку, ми очікуємо на конкретні політичні кроки, спрямовані на прийняття Грузії до НАТО", – заявив Кобахідзе.

