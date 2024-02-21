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Новий прем'єр Грузії чекає "конкретних політичних кроків" для вступу країни у НАТО

Середа, 21 лютого 2024, 20:01

Новий глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в середу в Брюсселі заявив, що очікує "конкретних політичних кроків" для приєднання його країни до Альянсу. 

Про це Кобахідзе написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Кобахідзе зазначив, що мав "чудову дискусію" з Єнсом Столтенбергом про партнерство між НАТО і Грузією та інтеграцію його країни до Альянсу. 

"Зважаючи на значний прогрес, непохитну відданість і внесок Грузії в євроатлантичну безпеку, ми очікуємо на конкретні політичні кроки, спрямовані на прийняття Грузії до НАТО", – заявив Кобахідзе.

Столтенберг у середу вперше прийняв у штаб-квартирі Альянсу нового прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе. 

У короткій заяві для преси генсек зазначив, що зараз для Грузії важливо продовжувати та прискорювати внутрішні реформи і підтримувати демократичні цінності.

Нагадаємо, ще кілька років тому Північноатлантичний альянс, за неофіційними даними, був готовий надати Грузії План дій щодо членства, що означало б невідворотний рух країни до НАТО.

Однак поступовий проросійський ухил грузинської влади та демонтаж нею демократичних реформ призвели до напруженості у відносинах між Тбілісі й Заходом. Ситуацію поглибила позиція Грузії під час повномасштабної російсько-української війни.

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Грузія Розширення НАТО Столтенберг