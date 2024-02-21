Новий прем'єр Грузії чекає "конкретних політичних кроків" для вступу країни у НАТО

Новий глава уряду Грузії Іраклій Кобахідзе після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в середу в Брюсселі заявив, що очікує "конкретних політичних кроків" для приєднання його країни до Альянсу.

Про це Кобахідзе написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Кобахідзе зазначив, що мав "чудову дискусію" з Єнсом Столтенбергом про партнерство між НАТО і Грузією та інтеграцію його країни до Альянсу.

"Зважаючи на значний прогрес, непохитну відданість і внесок Грузії в євроатлантичну безпеку, ми очікуємо на конкретні політичні кроки, спрямовані на прийняття Грузії до НАТО", – заявив Кобахідзе.

Great discussion with @jensstoltenberg, NATO Secretary General, on NATO-Georgia partnership and 🇬🇪's integration journey. With 🇬🇪's significant progress, steadfast commitment & contributions to Euro-Atlantic security, we expect concrete political steps to welcome 🇬🇪 into NATO. pic.twitter.com/iXRHgA7igi — Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) February 21, 2024

Столтенберг у середу вперше прийняв у штаб-квартирі Альянсу нового прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе.

У короткій заяві для преси генсек зазначив, що зараз для Грузії важливо продовжувати та прискорювати внутрішні реформи і підтримувати демократичні цінності.

Нагадаємо, ще кілька років тому Північноатлантичний альянс, за неофіційними даними, був готовий надати Грузії План дій щодо членства, що означало б невідворотний рух країни до НАТО.

Однак поступовий проросійський ухил грузинської влади та демонтаж нею демократичних реформ призвели до напруженості у відносинах між Тбілісі й Заходом. Ситуацію поглибила позиція Грузії під час повномасштабної російсько-української війни.