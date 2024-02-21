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Новый премьер Грузии ждет "конкретных политических шагов" для вступления страны в НАТО

Среда, 21 февраля 2024, 20:01

Новый глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в среду в Брюсселе заявил, что ожидает "конкретных политических шагов" для присоединения его страны к Альянсу. 

Об этом Кобахидзе написал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Кобахидзе отметил, что имел "замечательную дискуссию" с Йенсом Столтенбергом о партнерстве между НАТО и Грузией и интеграции его страны в Альянс. 

"Учитывая значительный прогресс, непоколебимую преданность и вклад Грузии в евроатлантическую безопасность, мы ожидаем конкретные политические шаги, направленные на принятие Грузии в НАТО", – заявил Кобахидзе.

Столтенберг в среду впервые принял в штаб-квартире Альянса нового премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. 

В коротком заявлении для прессы генсек отметил, что сейчас для Грузии важно продолжать и ускорять внутренние реформы и поддерживать демократические ценности.

Напомним, еще несколько лет назад Североатлантический альянс, по неофициальным данным, был готов предоставить Грузии План действий по членству, что означало бы неотвратимое движение страны в НАТО.

Однако постепенный пророссийский уклон грузинской власти и демонтаж ею демократических реформ привели к напряженности в отношениях между Тбилиси и Западом. Ситуацию усугубила позиция Грузии во время полномасштабной российско-украинской войны.

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Грузия Расширение НАТО Столтенберг