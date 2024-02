Новый премьер Грузии ждет "конкретных политических шагов" для вступления страны в НАТО

Новый глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в среду в Брюсселе заявил, что ожидает "конкретных политических шагов" для присоединения его страны к Альянсу.

Об этом Кобахидзе написал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Кобахидзе отметил, что имел "замечательную дискуссию" с Йенсом Столтенбергом о партнерстве между НАТО и Грузией и интеграции его страны в Альянс.

"Учитывая значительный прогресс, непоколебимую преданность и вклад Грузии в евроатлантическую безопасность, мы ожидаем конкретные политические шаги, направленные на принятие Грузии в НАТО", – заявил Кобахидзе.

Great discussion with @jensstoltenberg, NATO Secretary General, on NATO-Georgia partnership and 🇬🇪's integration journey. With 🇬🇪's significant progress, steadfast commitment & contributions to Euro-Atlantic security, we expect concrete political steps to welcome 🇬🇪 into NATO. pic.twitter.com/iXRHgA7igi