У Ризі перейменують вулицю Московську

Депутати Ризької думи більшістю голосів ухвалили рішення перейменувати другу за протяжністю вулицю латвійської столиці Маскавас (Московську).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Рішення про перейменування вулиці Маскавас – другої за протяжністю в Ризі – підтримали 38 із 60 міських депутатів.

Після цього вулиця отримає назву Латгалес, а одна з її ділянок носитиме назву Ластадіяс із міркувань безпеки, щоб у оперативних служб не було помилкових викликів на колишні адреси.

Також Ризька дума підтримала перейменування низки інших вулиць, названих на честь російських письменників і поетів – Пушкіна, Лермонтова, Тургенєва, Гоголя.

Віцемер Риги Едвардс Ратнієкс, який представляв проєкт про перейменування, заявив, що назви вулиць нагадують про російську окупацію та пов'язані з державою-агресором. Він наголосив, що у зв’язку з війною Росії проти України перейменування також підтримують у суспільстві.

Зазначимо, що вулиця Маскавас у Ризі мала таку назву з 1851 року. Але з 1938-го і до радянської окупації 1940-го її перейменували на Латгалес (за назвою латвійського історичного регіону).

Раніше перейменування підтримали місцеві громадські організації, а також Центр державної мови, депутати Сейму та історики.

Нагадаємо, що у 2022 році Ризька дума змінила назву вулиці Антоніяс на ділянці між бульваром Калпака та вулицею Реріха, де розташоване посольство Росії, на вулицю Незалежності України.