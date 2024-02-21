В Риге переименуют улицу Московскую

Депутаты Рижской думы большинством голосов приняли решение переименовать вторую по протяженности улицу латвийской столицы Маскавас (Московскую).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Решение о переименовании улицы Маскавас – второй по протяженности в Риге – поддержали 38 из 60 городских депутатов.

После этого улица получит название Латгалес, а один из ее участков будет носить название Ластадияс из соображений безопасности, чтобы у оперативных служб не было ложных вызовов на прежние адреса.

Также Рижская дума поддержала переименование ряда других улиц, названных в честь русских писателей и поэтов – Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, который представлял проект о переименовании, заявил, что названия улиц напоминают о российской оккупации и связаны с государством-агрессором. Он отметил, что в связи с войной России против Украины переименование также поддерживают в обществе.

Отметим, что улица Маскавас в Риге имела такое название с 1851 года. Но с 1938-го и до советской оккупации 1940-го ее переименовали в Латгалес (по названию латвийского исторического региона).

Ранее переименование поддержали местные общественные организации, а также Центр государственного языка, депутаты Сейма и историки.

Напомним, что в 2022 году Рижская дума изменила название улицы Антонияс на участке между бульваром Калпака и улицей Рериха, где расположено посольство России, на улицу Независимости Украины.