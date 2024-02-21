У Білому домі знову критикують спікера Джонсона через блокування допомоги для України

Речник Білого дому Ендрю Бейтс розкритикував спікера Палати представників від Республіканської партії Майка Джонсона за те, що він не поставив на голосування законопроєкт із додатковою допомогою для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У заяві Бейтса, поширеній 21 лютого, Майку Джонсону закидають те, що він ставить "власну внутрішню політику вище за безпеку американського народу".

"Шкода, яку республіканці в Палаті представників активно завдають американській національній безпеці, зростає з кожним днем, тому вони наполягають на продовженні своїх двотижневих канікул", – написав він.

Це останній приклад того, як адміністрація Джо Байдена критикує республіканців Палати представників за те, що вони не схвалили законопроєкт про додаткове фінансування Україні, Ізраїлю та Тайваню після проходження в Сенаті.

З проєкту виключили найбільш суперечливе питання про заходи на південному кордоні для стримання міграції. Джонсон дав зрозуміти, що не хоче виносити на голосування проєкт без заходів щодо південного кордону.

Наразі Палата представників пішла на перерву до кінця лютого.

Водночас посол США Бріджит Брінк висловила впевненість, що Конгрес зрештою схвалить додаткове фінансування для України, але припустила, що зміст пакета допомоги може змінитись.