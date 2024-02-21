В Белом доме снова критикуют спикера Джонсона из-за блокирования помощи для Украины

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал спикера Палаты представителей от Республиканской партии Майка Джонсона за то, что он не поставил на голосование законопроект с дополнительной помощью для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В заявлении Бейтса, распространенном 21 февраля, Майку Джонсону вменяют то, что он ставит "собственную внутреннюю политику выше безопасности американского народа".

"Вред, который республиканцы в Палате представителей активно наносят американской национальной безопасности, растет с каждым днем, поэтому они настаивают на продолжении своих двухнедельных каникул", – написал он.

Это последний пример того, как администрация Джо Байдена критикует республиканцев Палаты представителей за то, что они не одобрили законопроект о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня после прохождения в Сенате.

Из проекта исключили наиболее спорный вопрос о мерах на южной границе для сдерживания миграции. Джонсон дал понять, что не хочет выносить на голосование проект без мер по южной границе.

Сейчас Палата представителей ушла на перерыв до конца февраля.

В то же время посол США Бриджит Бринк выразила уверенность, что Конгресс в конце концов одобрит дополнительное финансирование для Украины, но предположила, что содержание пакета помощи может измениться.